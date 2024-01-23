Akbank Üzerinden Alınan Bilgi! 45000 TL'YE Kadar Yeni Ödeme Verilecek, Şartlar Çok Hafif!

Akbank bankamatik kartı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için bireysel tüketici kredisi kampanyası başlattı. Akbank üzerinden sizlerde 45.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve nakit ihtiyacınızı bu şekilde karşılayabileceksiniz. ay sonuna kadar devam edecek olan bu yeni kredi kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde destek ödemeleri verilerek hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve bireysel kredi kullanmalarına da olanak sağlanacaktır.

Akbank 45.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemelerini banka şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde alabilecekleri bir kampanya hazırladı.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız Kredi puanınızın 1400 ve üzerinde olması halinde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve bireysel tüketici kredisi kullanabileceksiniz. 1400 ve üzerinde kredi puanı olan vatandaşlar SMS ile kredi başvurusunu yapmak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden atacakları mesajda şu şekilde işlem yapmaları gerekiyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp 11 haneli kendi kimlik numaranızı da yazdıktan sonra bankaya kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden 4425 numarasını mesaj olarak göndermeniz halinde bireysel kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu Cep telefonunuz üzerinden sms ile yapıldıktan sonra sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucu verilmektedir.

Akbank kredi kullanacak olan vatandaşların aynı zamanda banka müşterileri olmaları halinde de bireysel tüketici kredisi kampanyasına Akbank direkt uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat yapmaktadır. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda şubelere gitmeden onaylanan Kredi tutarını hemen aynı gün içinde banka hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.