Akbank Hesabınız Olması Durumunda 3 Ay Ödemesi Olmayan 50.000 TL Ödeme Olacak!

Akbank, mevcut müşterilerini düşünerek özel bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Bu avantajlı kampanya, nakit ihtiyacı olan bireyler için cazip faiz oranları ve kolay başvuru imkanları sunuyor. Akbank müşterileri, bankamatik kartları ve Akbank Direkt uygulaması aracılığıyla ihtiyaç kredisine anında erişim sağlayabilirler. Bu müjdeli haberi duyanlar, şubeye gitmeye gerek kalmadan aynı gün içinde kredi başvurularını gerçekleştirebilir ve onaylandığında 50.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli kredi avantajından yararlanabilirler.

Akbank müşterileri için bu kampanyaya katılmak oldukça kolay. İnternet bankacılığı platformu üzerinden yapılan başvurular, sadece 5 dakika içinde sonuçlanıyor. Başvuru yapmak isteyen müşteriler, internet bankacılığı şifreleriyle giriş yaparak kredi başvurularını anında gerçekleştirebilir ve hızla onay alabilirler.

Yüksek Limit ve Esnek Ödeme Seçenekleri:

Onaylandığında 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunan Akbank, aynı zamanda 36 ay vadeli ödeme seçenekleriyle müşterilerine esnek bir ödeme planı sunuyor. Bu sayede nakit ihtiyaçlarınızı uzun vadeli bir planla karşılayabilir ve ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

SMS ile Kolay Başvuru ve 90 Gün Erteleme Seçeneği:

Akbank, müşterilerine başvuru sürecini daha da kolaylaştırmak için SMS ile başvuru seçeneği sunuyor. Cep telefonlarından "kredi TC kimlik numaranız" yazarak 44 25 numarasına gönderilen bir SMS ile başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca, ihtiyaç kredisi alan müşterilere özel olarak sunulan 90 gün ertelemeli ödeme seçeneği, ödemelerde esneklik ve rahatlık sağlıyor.