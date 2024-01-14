Akbank bankamatik kartı olanlara açıkladı! Bugün akşam 19.00’dan sonra 30.000 TL ödeyecek

Akbank bankamatik kartı olanlara açıkladı! Bugün akşam 19.00’dan sonra 30.000 TL ödeyecek
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 14-01-2024 14:29

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada, Nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı. Akbank tarafından başvuru yapılacak ve bu başvurular anında hesaplara atılacak. Akbank 19’dan sonra başvurusunu yapacak olan kişilere gelir belgesiz olmak üzere 30 bin TL kredi ödemesi yapacak. Akbank bankamatik kartı kullanan vatandaşlar 30 bin TL kredi ödemesi almak için banka müşterisi olması durumunda daha düşük faizlerle ve gelir belgesiz olarak kredi alabileceklerdir.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI DUYURUSU BUGÜN YAPILDI

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilere düşük faizlerle bu ödemeler 7 gün 24 saat Akbank direkt uygulaması üzerinden verilmektedir. Kredi alacak kişilere uygun faizlerle bu ödemeleri verecek olan Akbank, en düşük faizlerle ihtiyaç kredisi alacak kişilere de destek olacaktır. Akbank düşük faizli kredi kampanyasına katılmak isteyenler ise 18 yaş üzerinde olması gerekiyor. Akbank TC vatandaşı olan herkes için başvuru alacaktır. Kredi notu ise 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Akbank ayrıca SMS ile kredi başvurusu almaktadır. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranız üzerinden bir sorgulama yapacaksınız ve bu sorgulama ile birlikte kredinizi hemen hesabınıza atabileceksiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakın ve TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

Akbank SMS ile kredi onayı aldığınızda banka hesabınız var ise, Banka size Akbank direkt uygulamasından 30 bin TL 36 ay vadeye kadar onaylanan krediyi, Şubelere gitmeden hesaplarınıza atacaktır.

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