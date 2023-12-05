Ailesi, Nagihan Karadere'yi evlatlıktan reddetti

Fehmi Karadere, 2016, 2018 ve 2022 All Star yarışmalarındaki başarılarıyla tanınan kardeşi Nagihan Karadere'nin, bu başarılarına rağmen evlatlıktan reddedilmesi nedeniyle açtıkları dava hakkında konuştu. Karadere, şu anda All Star'a katılmak için hazırlıklara başlayan kardeşinin evlatlıktan reddedilmesinin mahkeme sürecinde olduğunu ifade etti.







"BU ŞAHSIN AİLEMİZLE ALAKALI HİÇBİR HAKKI KALMADI"

Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir bir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" ifadelerini kullandı.

Nagihan Karadere, şu ana kadar ağabeyinin paylaşımlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.