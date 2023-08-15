Afra Saraçoğlu minik bikini altıyla poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

"Yalı Çapkını" dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı sosyal medyada gündemydeydi.ç Tatil yaparken dudak dudağa yakalanan ikiliden Afra Saraçoğlu sezon arasında ülke ülke dolaştı.
Mert Ramazan Demir ile ayrıldığı iddialarına dair sessizliğini koruyan güzel oyuncu soluğu Yunanistan'da aldı.
Yunanistan tatilinden cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncu sosyal medyayı salladı. Güzel fiziğiyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu tanga bikinisini giyip deniz kenarında boy gösterince hayranlarından beğeni topladı.
Güzel oyuncunun tatil pozlarına "Nazar değmesin", "Mert çok şanslı", "Bu güzellik halis mi?" yorumları geldi.