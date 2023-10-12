Advert

Acun Ilıcalı'nın 'erken uyanıp işe gitme' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt!

Acun Ilıcalı'nın "Erken kalkmayı kim buldu abi?" serzenişi sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Nagihan Karadere, "Survivor All Star" için hazırlıklar sürerken, Acun Ilıcalı'ya hitap ederek özel bir istekte bulundu.

Acun Ilıcalı'nın 'erken uyanıp işe gitme' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2023 10:59

Acun Ilıcalı'nın "Erken kalkmayı kim buldu abi?" serzenişi sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Nagihan Karadere, "Survivor All Star" için hazırlıklar sürerken, Acun Ilıcalı'ya hitap ederek özel bir istekte bulundu.

Ilıcalı, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın programına katılarak iş dünyasında erken kalkma alışkanlığının mantıksızlığına dikkat çekmişti. "Bu erken kalkmayı kim buldu abi? Dünya değişti. Biz niye erken kalkıyoruz? Burada bir mantık var mı? Bence yok. Kaldırmayın insanları, uyusunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın bu serzenişine yanıt gecikmedi. Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'ya "Survivor" yarışması için de benzer bir sistemi talep etti. Karadere, "Sabahın köründe kalmayın bizi lütfen. Ben de hiç ama hiç sevmiyorum sabahın köründe kalkmayı" sözleriyle dile getirdi.

Benzer Haberler
Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evlendi! İşte düğünden görüntüler Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evlendi! İşte düğünden görüntüler
Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha... Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz! Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
Hande Yener'den 'vergi krizi' iddiasına cevap! Hande Yener'den 'vergi krizi' iddiasına cevap!
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!