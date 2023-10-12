Acun Ilıcalı'nın 'erken uyanıp işe gitme' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt!

Acun Ilıcalı'nın "Erken kalkmayı kim buldu abi?" serzenişi sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Nagihan Karadere, "Survivor All Star" için hazırlıklar sürerken, Acun Ilıcalı'ya hitap ederek özel bir istekte bulundu.

Ilıcalı, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın programına katılarak iş dünyasında erken kalkma alışkanlığının mantıksızlığına dikkat çekmişti. "Bu erken kalkmayı kim buldu abi? Dünya değişti. Biz niye erken kalkıyoruz? Burada bir mantık var mı? Bence yok. Kaldırmayın insanları, uyusunlar" ifadelerini kullanmıştı.





Acun Ilıcalı'nın bu serzenişine yanıt gecikmedi. Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı'ya "Survivor" yarışması için de benzer bir sistemi talep etti. Karadere, "Sabahın köründe kalmayın bizi lütfen. Ben de hiç ama hiç sevmiyorum sabahın köründe kalkmayı" sözleriyle dile getirdi.