Açıklandı: Turbo Turabi, Survivor'a geri dönüyor

Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Önceki sezon Nefise'nin zaferiyle sona erdiğinde, yeni sezonun ne getireceği merakla beklenmeye başlandı. Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı.

Yarışma yaklaşırken, Acun Ilıcalı yarışmacıları tanıtmaya başladı. En son sosyal medya hesabından, Survivor'ın 2 kez şampiyonu olan Turabi'nin tekrar yarışacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı şunları dile getirdi: "Survivor tarihinde efsaneleşmiş bir isim olan Turabi, 3. kez şampiyon olmak için All Star'a dönüyor. MTV'deki yarışmada birinci olarak bizleri gururlandırdı. Şimdi, zorlu rakipleri karşısında neler yapacağını merakla bekliyorum."

Turabi, "Lütfen, diğer yarışmacılara iyi hazırlanmalarını söyleyin. Sadece boş vakitlerini normal antrenmanlarla geçirerek gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanıyorum, bu yüzden iyi hazırlansınlar. Tüm şampiyonları da davet edin. SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabileceklerini görmek istiyorum! Ayrıca yeni bir iddia önerisi var mı? İsmini siz koyun, benim için fark etmez. Gün sonunda galip gelecek olanın ben olacağına eminim. Survivor All Star'a katılmamı kıskananlar, bu adres üzerinden benimle iletişime geçebilirler. Patlayın da görün, son nokta!" şeklinde konuştu.