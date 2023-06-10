8,5 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık'ın o fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. İyileşti demişlerdi, meğer ailesiyle son kez...

İyileşti demişlerdi, meğer ailesiyle son kez... 8,5 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık'ın o fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı- Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın 8,5 yıl önce beyin kanaması geçirerek komaya girmesi ve uzun süredir komada olması, kamuoyunun ilgi odağı haline gelmiştir. Son günlerde ise Kenan Işık'ın eski fotoğraflarıyla ilgili çıkan haberler büyük yankı uyandırmıştır. Peki, Kenan Işık'ın son durumu nedir? İşte merak edilen o fotoğraflar ve sağlık durumu hakkında detaylar...

Yakın dostu Ozan Zeybek, Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştur. Zeybek, "Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyeleri alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ancak Kenan Işık, bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Ailesi tarafından titizlikle ilgileniliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştır. Zeybek'in bu açıklamalarıyla birlikte, Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olumlu bir tablo çizilmektedir. Kenan Işık'ın geçmişteki aile fotoğrafları ise büyük bir şaşkınlık yaratmıştır. Fotoğraflara ilişkin "Hiç görmedik" şeklinde yorumlar yapılmıştır. Ancak bu fotoğraflar, Kenan Işık'ın ailesiyle birlikte olduğu dönemlere ait olduğu için şaşırtıcı bir durum olarak nitelendirilmemelidir.

Hatırlanacağı üzere, Kenan Işık 2014 yılında bir sağlık sorunu yaşamış ve Amerikan Hastanesi'nde ameliyat edilerek yoğun bakım ünitesine alınmıştır. O tarihten itibaren uzun bir süre evinde tedavi görmüş ve sağlık durumu düzenli olarak takip edildi.

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık da zaman zaman yapılan ölüm haberleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, eşinin durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtildi.

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler, yakın dostları ve ailesi tarafından verilmektedir. Sağlık ekibi tarafından titizlikle bakımı sağlanan Kenan Işık'ın hâlâ komada olduğu ve durumunda önemli bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında son bilgileri veren Ozan Zeybek, Kenan Işık'ın bakımının çok iyi olduğunu belirtmiştir. Zeybek, Kenan Işık'ın her gün düzenli olarak sakal tıraşı yapıldığını ve besin takviyesi aldığını söylemiştir. Genellikle yatan hastalarda zayıflama ve yara gibi sorunlar yaşanırken, Kenan Işık'ın durumunun aynı şekilde olduğunu ifade etmiştir. Zeybek, Kenan Işık'ın hafızalarda olduğu gibi iyi bir şekilde bakıldığını ve ailesi tarafından çok iyi bir şekilde desteklendiğini belirtmiştir.

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık da geçmişte yaptığı açıklamada Kenan Işık'ın durumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etmiştir. Beril Işık, eşinin sağlık durumunun değişmediğini vurgulamıştır.

Kenan Işık zaman zaman hayatını kaybettiği haberleriyle gündeme gelmiş olsa da, son bilgilere göre sağlık durumu aynı şekilde devam etmektedir.

Kenan Işık, 28 Haziran 1925 tarihinde İstanbul'da doğmuş olan ünlü Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Türk tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.

Kenan Işık, 1950'li yılların başında Şehir Tiyatroları'nda profesyonel olarak tiyatro oyunculuğuna adım atmıştır. Uzun yıllar boyunca Şehir Tiyatroları'nda sahne almış ve birçok başarılı oyunda rol almıştır. Aynı zamanda pek çok sinema filmi ve televizyon dizisinde de başarılı performanslar sergilemiştir.

Sanat hayatı boyunca birçok önemli ödüle layık görülen Kenan Işık, tiyatro, sinema ve televizyon alanındaki çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Kendine özgü sahne duruşu, oyunculuk yeteneği ve karakter rollerindeki başarısıyla tanınır. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Kenan Işık, Türk sinemasının da önemli oyuncularından biridir.

Kenan Işık, 8 Nisan 2015 tarihinde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu felç geçirmiştir. Bu tarihten itibaren sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi görmüş ve kamuya pek fazla görünmemiştir. Sağlık durumu hakkında zaman zaman haberler çıksa da, son bilgilere göre halen tedavi süreci devam etmektedir.