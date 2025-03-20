5 Büyük Ameliyat Geçiren Nuri Alço Vasiyetini Açıkladı: "Tüm Mal Varlığımı Ona Bırakıyorum"

Geçtiğimiz yıl kalp rahatsızlıkları nedeniyle beş büyük ameliyat geçiren ünlü oyuncu Nuri Alço, sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kanal D’de yayınlanan Magazin D programına konuk olan 73 yaşındaki Alço, hastalık süreci ve tedavi hakkında içten ifadeler kullandı.

Beş Ameliyat Sonrası İyi Durumda

Nuri Alço, geçirdiği beş büyük operasyonun ardından sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu belirtti. Usta oyuncu, "Beş büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok" dedi. Alço’nun bu açıklaması, sağlık sorunları nedeniyle endişe duyan hayranlarını rahatlatmış oldu.

Eşinin Desteği Hayat Kurtardı

Alço, tedavi sürecinde en büyük desteği eşi Burcu Alço'dan aldığını vurguladı. “Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm” diyen Alço, eşinin desteği sayesinde hayatta kalabildiğini ifade etti. Ayrıca, tedavi sürecinde ailesinin yanında olmadığı anlarda eşi Burcu’nun hep yanında olduğunu belirtti. İlk kalp ameliyatını yalnız geçirdiğini ancak sonrasında her zaman eşinin yanında olduğunu da sözlerine ekledi. Alço tüm mal varlığını eşine bıraktığını açıkladı.

Ölümle İlgili Düşüncelerini Paylaştı

Alço, ölüm üzerine yaptığı konuşmada ise daha derin duygularını paylaştı. "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, hayatın geçiciliğine olan bakış açısını bir kez daha vurguladı.