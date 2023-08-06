5 bankada resmen ardı ardına deprem! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası resmen açıkladı! Hemen bakın!

Yatırım dünyası dinamik ve değişken olduğundan, bu durum bankaların kredi faiz oranlarını da etkiledi. Gelinen son noktada, 8 önemli banka tarafından açıklanan kredi faiz oranlarına göz atalım:

Bankaların İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Değişiyor

Yatırım araçlarındaki hareketlilikle birlikte, bankalar da kredi faiz oranlarında değişikliklere gitmeye başladı. Özellikle İhtiyaç kredileri alanında faiz oranlarındaki güncellemeler, yatırımcıların ve ihtiyaç sahiplerinin yakından takip ettiği bir konu haline geldi.

İşte bu güncellemeleri yapan bankalar ve ihtiyaç kredisi faiz oranları:

İş Bankası: Eski faiz oranı %2.45 iken, yeni faiz oranı %2.60 olarak güncellendi.

Eski faiz oranı %2.45 iken, yeni faiz oranı %2.60 olarak güncellendi. Yapı Kredi: Eski faiz oranı %4.14 iken, yeni faiz oranı %3.88 olarak düzeltilmiştir.

Eski faiz oranı %4.14 iken, yeni faiz oranı %3.88 olarak düzeltilmiştir. Akbank: Eski faiz oranı %3.18 iken, yeni faiz oranı %3.69 olarak revize edilmiştir.

Eski faiz oranı %3.18 iken, yeni faiz oranı %3.69 olarak revize edilmiştir. TEB: Eski faiz oranı %2.89 iken, yeni faiz oranı %3.09 olarak güncellenmiştir.

Bu güncellemeler, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında gerçekleştirdiği değişiklikleri yansıtmaktadır.

Güncel Faiz Oranları ve Detayları

Açıklanan güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve detaylarını incelediğimizde:

İş Bankası: 50 bin lira çekilecek tutar için 36 ay vade süresi ve %2.60 faiz oranıyla aylık taksit bedeli 2 bin 421 lira.

50 bin lira çekilecek tutar için 36 ay vade süresi ve %2.60 faiz oranıyla aylık taksit bedeli 2 bin 421 lira. Yapı Kredi: 50 bin lira çekilecek tutar için 36 ay vade süresi ve %3.88 faiz oranıyla aylık taksit bedeli 3 bin 38 lira.

50 bin lira çekilecek tutar için 36 ay vade süresi ve %3.88 faiz oranıyla aylık taksit bedeli 3 bin 38 lira. Akbank: 50 bin lira çekilecek tutar için 36 ay vade süresi ve %3.69 faiz oranıyla aylık taksit bedeli 2 bin 943 lira.

50 bin lira çekilecek tutar için 36 ay vade süresi ve %3.69 faiz oranıyla aylık taksit bedeli 2 bin 943 lira. TEB: 50 bin lira çekilecek tutar için 36 ay vade süresi ve %3.09 faiz oranıyla aylık taksit bedeli 2 bin 650 lira.

Güncellenen bu faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi talepleri değerlendirilebilir.