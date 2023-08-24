4a, 4b, 4c sigortası olan herkes yararlanacak! Tek seferde 2 ve 6 sene kazanın! Emeklilik tarihinizi hemen kısaltın!

Tek seferde 2 ve 6 sene kazanın! Emeklilik tarihinizi hemen kısaltın! 4a, 4b, 4c sigortası olan herkes yararlanacak- Sigorta primleri ve ödenen gün sayısı, emekliliğin en temel etkenlerinden biridir. Bir gün bile fark, büyük farklılıklar yaratabilir. Emeklilik sürecinde üç önemli koşul bulunmaktadır: işe giriş tarihi, ödenen prim gün sayısı ve emeklilik yaşı. Ödenen prim gün sayısı detaylı bir şekilde artırılabilmektedir. Bu artış, 4A, 4B, 4C gibi tüm çalışanları kapsayan bir durumdur. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenler, kendi koşullarını gözden geçirerek sunulan olanaklardan yararlanabilirler.

Emekliliği erkene çekmenin yolu, ödenen prim gün sayısını artırmaktan geçmektedir. Erkekler için askerlik dönemini borçlanarak emeklilik yolunda gün kazanmak mümkündür. En az 6 aydan başlayarak askerlik süresine kadar olan dönemi prim borcu olarak ödeyerek emekliliği öne çekebilirler.

Kadınlar da doğum sayısına göre emeklilik süresini kısaltabilirler. Her çocuk için iki ile altı yıl arasında borçlanarak prim tamamlayabilirler. Kadınlar, her çocuk için iki yıl boyunca çalışmadıkları ve prim ödemedikleri süreyi hesaplayarak hak ederler. Ancak bu avantaj üç çocuk doğuranlar için geçerlidir. Altı yıldan fazla borçlanma yapılamaz.

Bu şekilde, emeklilik sürecini öne çekmek ve daha iyi koşullarda emekli olmak isteyenler, ödenen prim gün sayısını artırarak sağlanan imkanlardan yararlanabilirler.