Advert

4a, 4b, 4c sigortası olan herkes yararlanacak! Tek seferde 2 ve 6 sene kazanın! Emeklilik tarihinizi hemen kısaltın!

Sigorta primleri ve ödenen gün sayısı, emekliliğin en temel etkenlerinden biridir. Bir gün bile fark, büyük farklılıklar yaratabilir.

4a, 4b, 4c sigortası olan herkes yararlanacak! Tek seferde 2 ve 6 sene kazanın! Emeklilik tarihinizi hemen kısaltın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-08-2023 11:47

Tek seferde 2 ve 6 sene kazanın! Emeklilik tarihinizi hemen kısaltın! 4a, 4b, 4c sigortası olan herkes yararlanacak-  Sigorta primleri ve ödenen gün sayısı, emekliliğin en temel etkenlerinden biridir. Bir gün bile fark, büyük farklılıklar yaratabilir. Emeklilik sürecinde üç önemli koşul bulunmaktadır: işe giriş tarihi, ödenen prim gün sayısı ve emeklilik yaşı. Ödenen prim gün sayısı detaylı bir şekilde artırılabilmektedir. Bu artış, 4A, 4B, 4C gibi tüm çalışanları kapsayan bir durumdur. Bu fırsatları değerlendirmek isteyenler, kendi koşullarını gözden geçirerek sunulan olanaklardan yararlanabilirler.

Emekliliği erkene çekmenin yolu, ödenen prim gün sayısını artırmaktan geçmektedir. Erkekler için askerlik dönemini borçlanarak emeklilik yolunda gün kazanmak mümkündür. En az 6 aydan başlayarak askerlik süresine kadar olan dönemi prim borcu olarak ödeyerek emekliliği öne çekebilirler.

Kadınlar da doğum sayısına göre emeklilik süresini kısaltabilirler. Her çocuk için iki ile altı yıl arasında borçlanarak prim tamamlayabilirler. Kadınlar, her çocuk için iki yıl boyunca çalışmadıkları ve prim ödemedikleri süreyi hesaplayarak hak ederler. Ancak bu avantaj üç çocuk doğuranlar için geçerlidir. Altı yıldan fazla borçlanma yapılamaz.

Bu şekilde, emeklilik sürecini öne çekmek ve daha iyi koşullarda emekli olmak isteyenler, ödenen prim gün sayısını artırarak sağlanan imkanlardan yararlanabilirler.

Benzer Haberler
4D'li taşerona işçi, belediye şirket işçilerine, ücretli öğretmenlere, koruculara kadro haberi son dakika! Kadro geldi mi? 4D'li taşerona işçi, belediye şirket işçilerine, ücretli öğretmenlere, koruculara kadro haberi son dakika! Kadro geldi mi?
Hyundai, rakiplere nazire yaptı! Sıfır otomobili vergiler dahil 715.000 TL’ye satıyor! Hyundai, rakiplere nazire yaptı! Sıfır otomobili vergiler dahil 715.000 TL’ye satıyor!
Meclisten Gece Onayı! 11.05'te 1330 TL Ödeniyor! Bakanlık Teyakkuza Geçti Meclisten Gece Onayı! 11.05'te 1330 TL Ödeniyor! Bakanlık Teyakkuza Geçti
4A 4B 4C EYT'liye 1 Maaş İkramiye Veriliyor! Yarın Emeklinin IBAN'ına Aktarılacak 4A 4B 4C EYT'liye 1 Maaş İkramiye Veriliyor! Yarın Emeklinin IBAN'ına Aktarılacak
Şart Şurt Kalktı Hemen 500.000 TL Masrafsız Olarak Hesapta Şart Şurt Kalktı Hemen 500.000 TL Masrafsız Olarak Hesapta
Şart Şurt Kalktı Hemen 500.000 TL Masrafsız Olarak Hesapta Şart Şurt Kalktı Hemen 500.000 TL Masrafsız Olarak Hesapta
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!