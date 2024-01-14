4 bankadan 100.000 TL ödeme! Bankalar bugün harekete geçti, Kefil falan istemiyorlar!

4 banka tarafından yapılan yeni duyuruda 100 bin TL’ye kadar nakit ödeme verileceği açıklandı. 100 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişilere uygun faizlerle bu ödemeler hemen verilmektedir. 100 bin TL kredi verecek 4 banka açıklandı. 100 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alacaksanız, Banka müşterisi olmanız durumunda gelir belgesiz ve masrafsız kredi alabileceksiniz. Şimdi sizlere ay sonuna kadar geçerli olan kefilsiz 100 bin TL ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylar verelim.

Akbank 100 bin TL kredi

Akbank üzerinden 100 bin TL kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere hemen aynı gün ödeme verileceği açıklandı. 100 bin TL kredi alacak kişiler bu ödemeleri hızlı ve anında alabilecekler. Akbank üzerinden nakit kredi alacak kişiler için başvuru yapacak olan kişilere 100 bin TL’ye kadar ödemeler verilecektir.

Denizbank 100 bin TL kredi

Denizbank üzerinden 100 bin TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler için yeni haber. SMS ile kredi alabileceksiniz. Kredim TC kimlik yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Denizbank 100 bin TL kredi alacak kişilere uygun faizlerle bu ödemeleri alabileceksiniz. Denizbank kredi kampanyasına katılmak için ayrıca banka müşterisi olan kişiler Denizbank mobil uygulamasından kredi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank 100 bin TL kredi

2 kamu bankası tarafından yeni bir duyuru var. 2 kamu bankası tarafından da yapılan bu yeni açıklamada 100 bin TL kredi alabileceksiniz. 100 bin TL kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri alabileceklerdir. En yakın banka şubesi üzerinden hemen ödeme alabileceksiniz.