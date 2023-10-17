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31 Ekim son tarih: Banka hesabı olan kişilerin başvuru yapması gerekiyor: Ek ödeme veriliyor

Ziraat Bankası ve Halkbank, banka hesabı olan kişilere yönelik özel bir kampanya başlattı.

31 Ekim son tarih: Banka hesabı olan kişilerin başvuru yapması gerekiyor: Ek ödeme veriliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 16:41

Bu kampanyalar kapsamında, belirli koşullara uygun olan kişiler, gelir belgesi ibraz etmeksizin düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanma fırsatına sahip olacaklar.

Kampanya Detayları:

  • Bu özel kampanyadan faydalanmak isteyen kişilerin banka hesaplarının bulunması gerekmektedir.
  • Koşullara uygun olan başvuru sahipleri, ekstra bir ödeme olarak 50.000 TL'ye kadar kredi alabileceklerdir.
  • İhtiyaç kredisini düşük faizlerle kullanmak isteyen kişiler, bu kampanyalara 31 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Bu özel ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılmak isteyenler, aşağıdaki adımları izleyebilirler:

  1. Başvuru yapmak isteyenlerin Ziraat Bankası veya Halkbank müşterisi olmaları gerekmektedir.
  2. Banka hesaplarına sahip olan kişiler, bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını yapabilirler.
  3. Başvuru sürecinde belirlenen şartlara uygun olanlar, aynı gün içinde 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirler.
  4. İnternet bankacılığı uygulamalarına giriş yaparken, internet şifresi kullanılmalıdır.

Halkbank Hızlı Kredi

  • Kredi Türü: Hızlı Kredi
  • Toplam Geri Ödeme: 109.840 TL
  • Faiz Oranı: % 3,89
  • Aylık Taksit Miktarı: 3.044 TL

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

  • Kredi Türü: Tüketici Kredisi
  • Toplam Geri Ödeme: 110.752 TL
  • Faiz Oranı: % 3,94
  • Aylık Taksit Miktarı: 3.069 TL

Her iki kredi türü de farklı özelliklere sahiptir. Kredi almadan önce, kredi koşullarını ve faiz oranlarını dikkatlice incelemeniz ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği seçmeniz önemlidir.

Alternatif olarak, başvurmak isteyen kişiler, en yakın banka şubesine giderek de başvurularını gerçekleştirebilirler.

Not: Başvuru yapmadan önce ilgili bankaların web sitelerini ziyaret ederek, güncel kredi koşullarını ve faiz oranlarını kontrol etmeniz önemlidir. Kredi başvurusu yapmadan önce tüm detayları dikkatlice incelemek her zaman önerilir. İhtiyaç kredisi kampanyaları, beklenmedik ihtiyaçlarınızı karşılamak için önemli bir finansal kaynak olabilir.

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