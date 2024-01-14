3 bankadan duyuru: Aylık 5.173 TL ödemeli yeni kredi kampanyası başladı!

3 bankadan duyuru: Aylık 5.173 TL ödemeli yeni kredi kampanyası başladı!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 14-01-2024 12:09

Türkiye genelinde maddi sıkıntılarla başa çıkmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber! Türkiye Finans, TEB, ve Yapı Kredi Bankası, düşük faizli kredi kampanyalarıyla ön plana çıkıyor. Bu kredi fırsatları, 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği ve aylık 5.173 TL ödeme imkanıyla finansal rahatlama vaat ediyor.

Bankaların sunmuş olduğu bu özel kredi kampanyaları, vatandaşlara ekonomik zorluklarla başa çıkma fırsatı sunuyor. İşte, Türkiye Finans, TEB, ve Yapı Kredi Bankası'nın sağladığı bu finansal desteklerin detayları:

Türkiye Finans'ın Avantajlı Kredi Kampanyası:

Türkiye Finans, müşterilerine özel olarak hazırladığı kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. 3 ay ertelemeli bu kredi seçeneğinde faiz oranı sadece 2,69 ile sınırlı. Örneğin, 50 bin TL çekmek isteyen müşteriler, 12 ay vadeyle aylık 5.173,28 TL ödeme gerçekleştiriyor. Toplam kar payı ise 12.079 TL olarak belirleniyor. Türkiye Finans'ın bu kampanyasında 250 TL tahsis ücreti de bulunuyor.

TEB'in Esnek Faiz Oranlı Kredi Fırsatı:

TEB, müşterilerine sunduğu 3 ay ertelemeli kredi fırsatında, çekilecek kredi miktarına bağlı olarak faiz oranını belirliyor. Örneğin, 50 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için faiz oranı %3,24 olarak işliyor. Aylık ödemeler başladığında ise 5.393,25 TL olarak gerçekleşiyor. Toplam geri ödeme miktarı ise tahsis ücreti dahil 65 bin TL civarında oluyor.

Yapı Kredi Bankası'nın Anında Nakit Çözümü:

Yapı Kredi Bankası, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasıyla müşterilerine anında nakit ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Faiz oranı, çekilen 50 bin TL kredi için %4,6 olarak belirlenmiş. Aylık ödemelerin başlamasıyla birlikte, müşteriler 5.974,32 TL ödeme yapacaklar. Toplam geri ödeme tutarı ise 71.979,34 TL olarak hesaplanıyor. Bu miktar içinde 287 TL tahsis ücreti bulunuyor.

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