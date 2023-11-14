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3 ay önce evlenmişti: Tuğçe Tayfur hamile

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, ağustos ayında iş insanı Muhammet Aydın ile bebek beklediklerini açıkladı. Tuğçe Tayfur'un daha önceki evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.

3 ay önce evlenmişti: Tuğçe Tayfur hamile
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 11:56

Sanatçı Tuğçe Tayfur, usta sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı. Geçtiğimiz ağustos ayında iş insanı Muhammet Aydın ile evlenen Tayfur, bebeğiyle ilgili sevinçli bir haber paylaştı. Instagram hesabından eşi ve bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaşarak müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

Bebek beklediklerini duyuran Tayfur, heyecanını "Ay çok heyecanlıyım" notuyla ifade etti. Baba adayı Muhammet Aydın da eşinin paylaşımına "Aile her şeydir. Bebişim ve tatlı annesi" yorumunu ekledi.

Tuğçe Tayfur'un Taner Şafak ile önceki evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu, Muhammet Aydın'ın ise önceki evliliğinden iki kızı bulunuyor.

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