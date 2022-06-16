2. Uluslararası Distopya  Film Festivali Kasım ayında!

Festival Direktörü Hatice Aşkın olurken Caner Ural Festival Koordinatörü, Murat Subay Teknik ve İdari İşler Koordinatörü, Kerem Akça ise Uzun Metraj Program Direktörü olarak görev yapıyorlar.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek 2.Uluslararası Distopya Film Festivali yarışma başvuruları açıldı. Festival kapsamında ulusal ve uluslararası distopik filmlerden oluşan ‘ Uzun Metraj Film Seçkisi’, ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması ‘ ve ‘ Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması’ gerçekleştirilecek.

Yarışmacılar 25 Temmuz 2022 tarihine kadar 2.Uluslararası Distopya Film Festivali’ne Filmfreeway ve www.distopyaff.com üzerinden başvuruda bulunabilirler.

İlkinde Andaç Haznedaroğlu, Damla Sönmez, Didem Balçın, Fadik Sevin Atasoy ve Cansel Elçin gibi sinema sektörünün özel isimlerinin jüri olarak görev aldığı festivalin 2022 yılı jüri isimleri ve Onur Ödülü pek yakında açıklanacak.