  • 16 HAZİRAN Perşembe 20:25
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

2. Uluslararası Distopya  Film Festivali Kasım ayında!

Geçtiğimiz Aralık ayında  yönetmen Hatice  Aşkın Festival Direktörlüğünde ilki gerçekleşen 1. Uluslararası Distopya  Film Festivali bu yıl  19-20 Kasım 2022  tarihleri arasında  Kültür ve Turizm Bakanlığı ve BKM Mutfak işbirliğiyle yeniden  düzenlenecek.

2. Uluslararası Distopya  Film Festivali Kasım ayında!
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 16-06-2022 13:15

Festival Direktörü  Hatice Aşkın olurken  Caner Ural  Festival Koordinatörü, Murat Subay Teknik ve İdari İşler Koordinatörü, Kerem Akça ise Uzun Metraj Program Direktörü olarak  görev yapıyorlar.

Atatürk Kültür Merkezi’nde  gerçekleşecek 2.Uluslararası Distopya  Film Festivali yarışma  başvuruları açıldı. Festival kapsamında  ulusal ve uluslararası distopik filmlerden oluşan  ‘ Uzun Metraj Film Seçkisi’, ‘Uluslararası Kısa Film Yarışması ‘ ve ‘ Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması’ gerçekleştirilecek.

Yarışmacılar  25 Temmuz 2022  tarihine  kadar 2.Uluslararası Distopya  Film Festivali’ne Filmfreeway ve www.distopyaff.com üzerinden başvuruda  bulunabilirler.

İlkinde  Andaç Haznedaroğlu, Damla Sönmez, Didem Balçın, Fadik Sevin Atasoy ve Cansel Elçin gibi sinema sektörünün özel isimlerinin jüri olarak görev aldığı festivalin 2022 yılı jüri isimleri ve Onur Ödülü pek yakında  açıklanacak.

Göz Grup'un yeni sezon ürünleri yaza damga vuracak!
Sen baba olunca baban ustan oluyor!
Benzer Haberler
Frankfurt’ta Onur Ödülleri Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a verilecek! Frankfurt’ta Onur Ödülleri Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a verilecek!
Ünlü oyuncular Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için bir araya geldi! Ünlü oyuncular Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için bir araya geldi!
Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için geri sayım başladı! Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için geri sayım başladı!
Müzik dünyasının genç yeteneği ilk single'ını yayınladı! Müzik dünyasının genç yeteneği ilk single'ını yayınladı!
Balıkesir Tiyatro'nun en'lerine ev sahipliği yapacak! Balıkesir Tiyatro'nun en'lerine ev sahipliği yapacak!
Sıla'dan altı yıl aranın ardından yeni albüm: 'Şarkıcı' Sıla'dan altı yıl aranın ardından yeni albüm: 'Şarkıcı'
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu ilk kez görüntülendi!
  • 10-06-2022 13:53

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu ilk kez görüntülendi!

Bensu Soral ile Hakan Baş'ın Göcek tatili!
  • 10-06-2022 16:38

Bensu Soral ile Hakan Baş'ın Göcek tatili!

Serdar Ortaç sahnede talihsiz bir kaza geçirdi
  • 13-06-2022 11:13

Serdar Ortaç sahnede talihsiz bir kaza geçirdi

Hadise'nin konser hazırlığı
  • 11-06-2022 13:07

Hadise'nin konser hazırlığı

Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması
  • 14-06-2022 17:40

Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması