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Gecce Magazin Haberleri

20 kilo verdi! '2023 model Arda Kural'

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, yeni haliyle dikkat çekti. Yaklaşık 20 kilo veren Kural’ın fit hali beğenildi!

20 kilo verdi! '2023 model Arda Kural'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2023 10:00

'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisiyle kariyer yolculuğuna başlamış 2005-2008 yılları arasında ‘Emret Komutanım’ dizisiyle de ününe ün katmıştı.

En popüler olduğu dönemde diziden ayrılan ve meslek hayatında yaşadığı sorunları aşamayan Kural psikolojik olarak yıpranmıştı.Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre hastalıkla mücadele eden Kural, 2021 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Zor günler atlatan oyuncu önce saç ektirmiş daha sonra da setlere geri dönmüştü. Sıkı bir diyete giren Kural yaklaşık 20 kilo verdi. 20 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu, yeni paylaşım yaptı. Fit görüntüsüyle paylaşım yapan Kural paylaşımının altına, "2023 model Arda Kural" notunu ekledi

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