16 Milyon Emekliye Müjde! Mart Ayında Maaş 12000 TL Olacak! En Düşük Emekli Maaşı Değişecek!

Türkiye'de yaşayan 16 milyondan fazla emekli, son zamanlarda yapılan zamların yeterli olmadığını dile getiriyor. Özellikle en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkartılması, beklenen geçim rahatlığını sağlamak bir yana, aksine büyük bir ekonomik sıkıntının habercisi oldu. Bu durum, yerel seçimlere doğru yaklaşırken, hükümetin emeklilerin tepkilerini çekmemek adına zor bir dengeleme çabası içinde olduğunu gösteriyor. Konunun detaylarına dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, siyasetin ve gündemin perde arkasındaki gerçekleri aydınlatıyor.

Prof. Dr. Ersan Şen, emekli maaşlarındaki zamlar konusunda değerlendirmelerde bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanı çok tecrübeli bir siyasetçi. 22 yıldır kazanmadığı seçim sayısı çok az. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'ya ayrı bir önem verdiğini biliyoruz. Şimdi emeklileri karşısına alarak seçime gitmeyeceğini sokaktaki çocuk bile bilir. Dolayısıyla emekli maaşlarına dair düzenlemeler hemen seçim öncesinde yapılacaktır. Bunu geçen seçimde de görmüştük. Edindiğim izlenime göre 10.000 TL yapılan en düşük emekli maaşı hemen seçim öncesinde Mart ayında 12.000 TL’ye yükseltilir. Bu jest ile emeklilerin desteği istenir." ifadeleriyle dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Ersan Şen, emeklilere yönelik yapılan düzenlemelerin sadece en düşük maaşları kapsamayacağını, aynı zamanda ek ikramiyelerle destekleneceğini söylüyor. "En düşük emekli maaşını yükseltmek seçim öncesi yeter mi? Bence yetmez çünkü; emeklilerin önemli bir kısmı bu zamdan yararlanamamış olacaklar. Bu tarafı da ikna etmek için emeklilere ek bir ikramiye verilecektir. Kasım ayında önce çalışmayan emeklilere ve daha sonra çalışan emeklilere verildiği gibi yine 5.000 TL ek ikramiye ödemesi yapılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da Mart ayında açıklayarak emeklilerin gönlünü alır." şeklindeki iddiaları, emeklilerin umutlu bir bekleyiş içinde olduğunu gösteriyor.

Türkiye'deki emekliler, maddi zorluklarla baş etmeye çalışırken, Prof. Dr. Ersan Şen'in yaptığı açıklamalar umut ışığı olabilir. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, hükümetin emeklilere yönelik yapacağı düzenlemeler ve ek ikramiyeler, siyasi arenada da önemli bir etki yaratabilir. Ancak, bu vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve emeklilerin beklentilerine cevap verip veremeyeceği, önümüzdeki aylarda netlik kazanacak gibi görünüyor.