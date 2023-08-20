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14 milyon emekliye BUGÜN saat 11:00'de müjde verildi! Maaş zam takvimi belli oldu: Seyyanen zam onaylandı

Seyyanen zam onaylandı! 14 milyon emekliye bugün saat 11:00'de müjde verildi! Maaş zam takvimi belli oldu.

14 milyon emekliye BUGÜN saat 11:00'de müjde verildi! Maaş zam takvimi belli oldu: Seyyanen zam onaylandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-08-2023 11:21

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin Temmuz ayındaki %25'lik zamla birlikte artık zamlı maaşlarını almaya başladığını duyurarak, emeklilere müjdeli haber verildiğini açıkladı. Bu zamla birlikte, emekli maaşlarının yükseldiği belirtildi ve yeni zam içindeki verilerin netleşmeye başladığı ifade edildi.

16 milyon emeklinin Temmuz ayında maaşlarına %25'lik bir zam yapıldığı belirtildi. İlk zamlı maaşlarını Temmuz ayında alan emeklilerin şimdi de yeni ödeme dönemi için geri sayıma başladığı belirtildi. Emekli maaş takvimi ve maaş farkı ödeme takvimi SGK tarafından açıklandı ve bu bilgilerin emeklilere iletilmeye başlandığı aktarıldı.

Ödeme Tarihleri Belli Oldu: İşte Detaylar

Sosyal Güvenlik Kurumu, milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi bu sabah duyurdu ve Ağustos ayı zamlı maaş ödeme takvimini açıkladı. Bu duyuruya göre, 16 milyon emekli vatandaşa ödemeler 15 Ağustos 2023 ile 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ayrıca, bazı emekliler için maaş farkı ödemelerinin de ortaya çıktığı belirtildi. Bu durumda, emeklilerin maaş farkı ödeme tarihlerinin de netleştiği ve Temmuz ayında ilk ödemelerin emekli tahsis numaralarına göre yapıldığı hatırlatıldı.

Emekli Maaşı Ödeme Takvimi:

SSK Emeklileri:

  • Tahsis numarasının sonu 0 olan emekliler 26 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 2 olan emekliler 25 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 4 olan emekliler 24 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 6 olan emekliler 23 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 8 olan emekliler 22 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 1 olan emekliler 21 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 3 olan emekliler 20 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 5 olan emekliler 19 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 7 olan emekliler 18 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 9 olan emekliler 17 Ağustos'ta maaşlarını alacaklar.

Bağ-Kur Emeklileri:

  • Tahsis numarasının sonu 2 veya 0 olan emekliler 28 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 8, 6 veya 4 olan emekliler 27 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 3 veya 1 olan emekliler 26 Ağustos'ta,
  • Tahsis numarasının sonu 9, 7 veya 5 olan emekliler 25 Ağustos'ta maaşlarını alacaklar.

Memur Emeklileri:

  • Memur emeklileri, 15 Ağustos tarihinden itibaren emekli maaşlarını almıştır.

Seyyanen Zam

Ayrıca, seyyanen zam beklentileri de devam etmektedir. Uzmanlar, Ekim ayında emeklilere seyyanen zam yapılabileceğini belirtmekte ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılabileceğini ifade etmektedir. Bu gelişmeler de emekliler için yakından takip edilen konular arasında yer almaktadır.

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