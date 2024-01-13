13.198 TL ek ödeme: Emeklilere yeni müjde geldi

Emekliler için beklenen an geldi! Heyecan verici bir kampanya duyuruldu ve emeklilere aynı gün içinde 13.198 TL nakit kredi kullanma fırsatı sunuluyor. Bu muazzam kampanya kapsamında, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya HALKBANK'tan maaş alan emekliler bu özel ek ödemeden faydalanabilecek. Ancak bu fırsattan yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor.

Emeklilere özel bu ek ödeme kampanyası, nakit ihtiyaçları olan vatandaşlar için bir kurtuluş kapısı niteliğinde. 13.198 TL nakit kredi fırsatı, başvuru yaparak aynı gün içinde hesaplara yatırılacak. Ancak bu fırsatı değerlendirebilmek için maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya HALKBANK üzerinden alan ve belirli şartları yerine getiren emekliler başvuruda bulunabilirler. Ödemeler sadece başvuru yapan kişinin kendi bankasından alınacak ve bu ödemeler IBAN numarası üzerinden kendi banka hesabına yatırılacak.

Emekliler, bu özel ek ödeme kampanyasından faydalanabilmek için maaş müşterisi olmalı ve daha önce bu bankalardan kredi kullanmış olmalıdır. 13.198 TL ek ödeme almak için bankaya gitmeden mobil uygulama üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Kredi kullanma sürecinde 36 aya kadar vade seçeneği sunulurken, başvurunun ardından banka hızlı bir sonuç vererek memnuniyeti artırıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve HALKBANK'tan emekli maaşı alan kişiler, bu ödemeleri aynı gün içinde alabilirler. Ödemeler, mobil uygulama veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvuru yapan emeklilere hızlı bir şekilde aktarılacaktır. Bu avantajdan faydalanmak isteyen emekliler, maaşlarını bu bankalardan alıyorlarsa, mobil başvuru ile hemen nakit kredi fırsatına kavuşabilirler.