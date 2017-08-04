İşte o köşe yazısı;
Yıllardır gönül kapısı kapalı olan ve verdiği bir röportajda “Artık evlenip aile kurmak istiyorum” diyen 42 yaşındaki güzel şarkıcı Ziynet Sali’nin hevesi kursağında kalacak gibi gözüküyor.
Yıllardır gönül kapısı kapalı olan ve verdiği bir röportajda “Artık evlenip aile kurmak istiyorum” diyen 42 yaşındaki güzel şarkıcı Ziynet Sali, en azından sonunda muradına yaklaşmış, kendisine adının Anthony Marshall olduğunu öğrendiğim siyahi bir sevgili bulmuştu.
Çıkarmayı planladığı albüm çalışmaları için sık sık Londra’ya giden Sali, İngilizce şarkısının aranjesini ve Avrupa yapımcılığını Britney Spears, Mariah Carey gibi isimlerle de çalışan Anthony Marshall’a emanet etmişti. Yani iş arkadaşlığı aşka dönüşmüştü.
Ancak öğrendim ki, en son 2013’te futbolcu Hamit Altıntop ile aşk yaşayan güzel şarkıcının siyahi sevgilisi Marshall’la evlilik hayali başka bir bahara kalacak! Çünkü Sali’nin siyahi sevgilisi evli çıktı. Üstelik iki de çocuğu var!
HEVESİ KURSAĞINDA KALACAK
Zorlu Beymen’de gördüğüm aşıklar, adeta çifte kumrular gibiydi. Ancak Anthony Marshall, eşinden boşanmayı düşünmüyorsa evlilik hayali yine Ziynet Sali’nin kursağında kalacak gibi görünüyor…
Kaynak:sabah.com.tr
Ziynet Sali'nin sevgilisi evli çıktı!
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Ziynet Sali'nin sevgilisinin evli olduğunu yazdı.Dedikodu - 04 Ağustos 2017 11:45
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