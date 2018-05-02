Sıcak yaz günleri yaklaşıyor; cilt bakımınızda olması gereken önemli ürünlerden biri de yüz ferahlatıcı sprey.
Birçok pahalı markanın ürettiği yüz ferahlatıcı spreyi evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Cildinize parlaklık ve nem kazandıran bu ürünleri katkı maddesi olmadan doğal olarak elde edebilirsiniz.
İşte gerekli malzemeler:
- 1 salatalıktan elde ettiğimiz salata suyu
- Yarım limondan elde edilen limon suyu
- 1 çay kaşığı Aloe Vera jel
- 1 yemek kaşığı Gül suyu
Spreyin hazırlanışı:
-Miksere dilimlenmiş salatalıkları koyun ve çekin
- Çekilmiş olan salataları ince bir beze koyun
- Bezi köşelerinden tutun ve sıkarak salatanın suyunu çıkarın
- İçine hazırlanığınız limon suyunu ekleyin
- 1 çay kaşığı Aloe vera suyu ekleyin
- 1 çorba kaşığı gül suyunu ekleyin
- Tüm malzemeyi karıştırın ve bir plastik sprey kutuya dökün
Günde 3 kere yüz ferahlatıcı spreyi kullanabilirsiniz.
Yüz ferahlatıcı sprey nasıl yapılır?
Yaz ayları yaklaşırken cildinizi ferahlatacak spreyi evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.Güzellik - 02.05.2018 12:31
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