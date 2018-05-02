Yüz ferahlatıcı sprey nasıl yapılır?

Yaz ayları yaklaşırken cildinizi ferahlatacak spreyi evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Güzellik - 02.05.2018 12:31

Sıcak yaz günleri yaklaşıyor; cilt bakımınızda olması gereken önemli ürünlerden biri de yüz ferahlatıcı sprey.



Birçok pahalı markanın ürettiği yüz ferahlatıcı spreyi evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Cildinize parlaklık ve nem kazandıran bu ürünleri katkı maddesi olmadan doğal olarak elde edebilirsiniz.



İşte gerekli malzemeler:



- 1 salatalıktan elde ettiğimiz salata suyu



- Yarım limondan elde edilen limon suyu

- 1 çay kaşığı Aloe Vera jel



- 1 yemek kaşığı Gül suyu





Spreyin hazırlanışı:



-Miksere dilimlenmiş salatalıkları koyun ve çekin



- Çekilmiş olan salataları ince bir beze koyun



- Bezi köşelerinden tutun ve sıkarak salatanın suyunu çıkarın



- İçine hazırlanığınız limon suyunu ekleyin



- 1 çay kaşığı Aloe vera suyu ekleyin



- 1 çorba kaşığı gül suyunu ekleyin



- Tüm malzemeyi karıştırın ve bir plastik sprey kutuya dökün



Günde 3 kere yüz ferahlatıcı spreyi kullanabilirsiniz.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.