Yılın “Tarkan Zamanı” devam ediyor!

Tarkan, Eylül'de yeniden sahnede...

Müzik - 01 Ağustos 2017 12:13

Müzikseverler tarafından yoğun ilgi gören yeni albümü “10”nun ardından Tarkan, Temmuz ayında her biri birbirinden coşkulu geçen Açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluştu. İstanbul’un dinlemeye doyamadığı Megastar, yoğun istek üzerine Harbiye Açıkhava’daki konser maratonuna 6-8-9 Eylül tarihlerinde de devam edecek.

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