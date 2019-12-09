İngiliz dergisi GQ, 2019 yılında dünyanın en iyi ve en kötü giyinen erkeklerini seçti. En kötü giyinen erkeklerin genellikle siyasi isimler olması dikkat çekti. İşte o isimler...
2019'un en kötü giyinen erkekleri listesi
1. Dominic Cummings
2. Mark Zuckerberg
3. Çin Başkanı Xi Jinping
4. Dan Bilzerian
5. David Solomon
6. Cristiano Ronaldo
7. Jacob Rees-Mogg
8. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn
9. Brezilyalı futbolcu Neymar
10. Donald Trump
2019'un en iyi giyinen 10 erkekleri listesi
1. Timothee Chalamet
2. Brad Pitt
3. Lil Nas X
4. David Beckham
5. Skepta
6. Keanu Reeves
7. Exo's Kai
8. Troye Sivan
9. Tyler The Creator
10. Alton Mason
Yılın en kötü giyinen erkekleri seçildi!
İngiliz GQ dergisi, 2019 yılının en iyi ve en kötü giyinen erkeklerini seçti.
09.12.2019 12:09 Dünya Magazin