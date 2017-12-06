Yılbaşında kim ne kadar kazanacak?

Bir çok ünlü isim 2018'e sahnede girecek. Yıl boyunca şarkıları ile kulüp ve beachlerde fırtınalar estiren isimler alacakları ücretlerle de dudak uçuklatacak.

Müzik - 06.12.2017 16:25

TARKAN 1.3 MİLYON TL



Tarkan yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak. Megastar yılın ilk saatlerine kadar sürecek konserden 300 bin Euro yani yaklaşık 1.3 milyon TL kazanacak.



EBRU GÜNDEŞ DE KIBRIS'TA



Yılbaşı geccesi Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan isimlerden biri de Ebru Gündeş. Kızının babası Reza Zarrab ile boşanma arefesinde olan sanatçı sahnesi için 1 milyon TL alacak.



HADİSE



Hadise bu yıl da gelenek bozmayacak ve yeni yılı yine Azerbaycan'da karşılayacak. 'Şampiyon' şarkısı ile gündemde olan Hadise 1 milyon TL kazanacak.



ONLAR DA SAHNEDE



31 Aralık geccesi ünlülerin sahne programları şu şekilde:



Songül Karlı - Adana

Ziynet Sali - Antalya

Kubat - Bodrum

Fatih Ürek - Kıbrıs

Deniz Seki - Kıbrıs

Bülent Ersoy - Antalya

Ferman Toprak - İstanbul

Candan Erçetin - Kıbrıs

Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs

Rober Hatemo- İstanbul

Yıldız Tilbe - İstanbul

Demet Akalın - İstanbul

Selami Şahin - İstanbul



(Kaynak: hurriyet.com.tr)

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