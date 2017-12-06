TARKAN 1.3 MİLYON TL
Tarkan yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacak. Megastar yılın ilk saatlerine kadar sürecek konserden 300 bin Euro yani yaklaşık 1.3 milyon TL kazanacak.
EBRU GÜNDEŞ DE KIBRIS'TA
Yılbaşı geccesi Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan isimlerden biri de Ebru Gündeş. Kızının babası Reza Zarrab ile boşanma arefesinde olan sanatçı sahnesi için 1 milyon TL alacak.
HADİSE
Hadise bu yıl da gelenek bozmayacak ve yeni yılı yine Azerbaycan'da karşılayacak. 'Şampiyon' şarkısı ile gündemde olan Hadise 1 milyon TL kazanacak.
ONLAR DA SAHNEDE
31 Aralık geccesi ünlülerin sahne programları şu şekilde:
Songül Karlı - Adana
Ziynet Sali - Antalya
Kubat - Bodrum
Fatih Ürek - Kıbrıs
Deniz Seki - Kıbrıs
Bülent Ersoy - Antalya
Ferman Toprak - İstanbul
Candan Erçetin - Kıbrıs
Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs
Rober Hatemo- İstanbul
Yıldız Tilbe - İstanbul
Demet Akalın - İstanbul
Selami Şahin - İstanbul
(Kaynak: hurriyet.com.tr)
Yılbaşında kim ne kadar kazanacak?
Bir çok ünlü isim 2018'e sahnede girecek. Yıl boyunca şarkıları ile kulüp ve beachlerde fırtınalar estiren isimler alacakları ücretlerle de dudak uçuklatacak.Müzik - 06.12.2017 16:25
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