Yeşim Salkım'dan 'Gişede çakıldı' eleştirilerine cevap!

Yeşim Salkım, başrolünde oynadığı 'Eğreti Gelin Ladik' filmindeki cesur sahneleriyle gündeme gelmişti.Eğreti Gelin Ladik filmini ilk üç gün sadece 796 kişi izlemişti.1'incei Film Festivali'nin onur konuğu Yeşim Salkım'a 'Gişede çakıldı' eleştirilerine, "Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter ki" diye cevabını verdi.Salkım günümüzde sinema ve tiyatro yapmanın yalnızca gişe ile alakalı bir hal almaya başladığını vurgulayarak, "Benim çektiğim film için ’Gişede çakıldı’ dediler. Ben de ’Gişede çakılsın da ahlakta sağlam dursun yeter ki’... ’Eğreti Gelin Ladik’ bir kadın dramı. Ülkemizde biz kadınlar birbirimizi kollamayı ve sevmeyi unutmuş durumdayız. Maalesef bazı şeyleri erkeklerden bekliyoruz. Ama biliyorum ki erkeği de yetiştiren yine bir kadındır. Eğer kadın güçlü ise eğer kadın anne ise eğer kadın bir bireyse çocukları çok güzel yetiştirir. Kadının kadını kolladığı bir ülkede yaşamak istiyorum" dedi.