Yenibosna'da metrobüs kazası

İstanbul Yenibosna Çobançeşme'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 24 yolcu yaralandı.

Diğer Haberler - 03.12.2017 10:36
Yenibosna'da metrobüs kazası
Kaza, saat 10.15 sıralarında meydana geldi. İki metrobüs Yenibosna Çobançeşme kavşağında çarpıştı. Kazada 24 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınıp çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İKİSİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri de bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından da seferler normale döndü.

DHA
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