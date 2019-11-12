Yeni sezona yeni imaj!

Ünlü oyuncu yeni sezonun ilk dört bölümünde yoktu. Seyircinin en çok merak ettiği karakter olan Tipi'nin diziye dönüşü sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Tipi'ye hayat veren Savaş Özdemir diziye yeni imajı ile girdi. Oyuncunun yeni imajı hayranları tarafından tam not aldı.Özdemir, "Herkes çok yakıştığını söylüyor ama ben henüz alışamadım” dedi.