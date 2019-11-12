Ünlü oyuncu yeni sezonun ilk dört bölümünde yoktu. Seyircinin en çok merak ettiği karakter olan Tipi'nin diziye dönüşü sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Tipi'ye hayat veren Savaş Özdemir diziye yeni imajı ile girdi. Oyuncunun yeni imajı hayranları tarafından tam not aldı.
Özdemir, "Herkes çok yakıştığını söylüyor ama ben henüz alışamadım” dedi.
Yeni sezona yeni imaj!
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi rolünü oynayan ünlü oyuncu Savaş Özdemir yeni sezona yeni imajı ile girdi. Oyuncu 25 yıldır kullandığı saçlarını yeni bölümde kesti.
12.11.2019 12:07 Dizi Galeri