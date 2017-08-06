Emirgan'daki bir gecce kulübünün sahibi Umut Evirgen, Haziran'da sevgilisi Tuba Büyüküstün ile fotoğrafını çeken muhabirin fotoğraf makinesini silah zoruyla gasp ettirince tutuklanmıştı. Posta'nın haberine göre, 17 Temmuz'da tahliye olan Umut Evirgen sevgilisiyle gözlerden uzak olmak için çözüm bulmuşlar. Çift, arkadaşlarının Tarabya'da bulunan bir marinadaki lüks yatında buluşuyorlarmış.
Yat limanında gizli buluşma!
Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen'in gözlerden uzak buluşmak için ilginç bir yöntem bulduğu ortaya çıktı.Dedikodu - 06 Ağustos 2017 20:00
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