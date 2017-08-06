Yat limanında gizli buluşma!

Dedikodu - 06 Ağustos 2017 20:00

Emirgan'daki bir gecce kulübünün sahibi Umut Evirgen, Haziran'da sevgilisi Tuba Büyüküstün ile fotoğrafını çeken muhabirin fotoğraf makinesini silah zoruyla gasp ettirince tutuklanmıştı. Posta'nın haberine göre, 17 Temmuz'da tahliye olan Umut Evirgen sevgilisiyle gözlerden uzak olmak için çözüm bulmuşlar. Çift, arkadaşlarının Tarabya'da bulunan bir marinadaki lüks yatında buluşuyorlarmış.