Yasemin Özilhan'ın duygusal 'Mucize Doktor' paylaşımı!

Yasemin Özilhan, ekranların sevilen dizisi 'Mucize Doktor'a konuk oyuncu olarak katıldı. Özilhan, oyunculuğa yeniden dönmek ile ilgili “Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum” demişti.Özilhan, sosyal medya hesabında dizideki sahnesinden bir kesit paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına "Ben yine bildiğiniz gibi... Ağla kalbim ağla." notunu düştü. İşte o paylaşım...