YAŞ kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ Kararlarını onayladı

Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) kararlarına göre; 61 albay, amiral ve generalliğe yükseltilirken, 6 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

Diğer Haberler - 02 Ağustos 2017 19:35

YAŞ kararlarınca ayrıca 168 albayın görev süresi 2 yıl uzatılırken, 8 generalin görev süresi 1 yıl uzatıldı. Kararlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Basına yansıyan YAŞ açıklamasında 168 albayın görev süresinin 2 yıl uzatıldığı belirtilirken İbrahim Kalın bu sayınını 159 olduğunu söyledi.



Yüksek Askeri Şura kararları şöyle:



"02 Ağustos 2017 tarihinde icra edilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek karara bağlanmıştır.



30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etmiştir. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.



Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin Aziz Milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz"



YÜKSEK Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. YAŞ Kararlarına ilişkin Kalın, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal görev sürelerini tamamlamışlardır. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmışlardır" dedi.



YAŞ kararlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı: "30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere; 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etmiştir. 8 general, amiralin görev süreleri bir yıl, 159 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2017 tarihi itibariyle rütbe bekleme süresini dolduran 28 general, amiral ile 107 albay kadrosuzluk, bir amiral ise yaş haddini doldurması nedeniyle 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren emekliye sevk edilmiştir.



SALİH ZEKİ ÇOLAK, RECEP BÜLENT BOSTANOĞLU, ABİDİN ÜNAL GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAMIŞLARDIR

30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal görev sürelerini tamamlamışlardır. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.



YAŞAR GÜLER, ADNAN ÖZBAL, HASAN KÜÇÜK AKYÜZ'ÜN YENİ GÖREVLERİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz, 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmışlardır. Yeni görev rütbelerin hayırlı olmasını diliyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura Kararlarını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarını onayladı. Buna göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığına Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz atandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararları onaylamasının ardından Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Beştepe'de düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.



DHA

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