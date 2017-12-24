Yalnızlığa 'kedi'li çözüm!

Magazin - 25.12.2017 08:00

Burak Özçivit, 6 aydır yoğun bir tempoda çalışıyor. Posta'nın haberine göre önce Kardeşim Benim 2 filmini tamamladı. Tanıtımlar için Avrupa turuna çıktı. Daha sonra Can Feda filminin çekimleri için İstanbul-Eskişehir arasında mekik dokumaya başladı. Burak Özçivit, Beykoz'daki villalarında sürekli yalnız kalan ve bu sezon çalışmayan eşi Fahriye Evcen'e sürpriz yaptı, sarman cins kedi aldı. Fahriye Evcen, kedisiyle vakit geçiriyor.