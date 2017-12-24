Burak Özçivit, 6 aydır yoğun bir tempoda çalışıyor. Posta'nın haberine göre önce Kardeşim Benim 2 filmini tamamladı. Tanıtımlar için Avrupa turuna çıktı. Daha sonra Can Feda filminin çekimleri için İstanbul-Eskişehir arasında mekik dokumaya başladı. Burak Özçivit, Beykoz'daki villalarında sürekli yalnız kalan ve bu sezon çalışmayan eşi Fahriye Evcen'e sürpriz yaptı, sarman cins kedi aldı. Fahriye Evcen, kedisiyle vakit geçiriyor.
Yalnızlığa 'kedi'li çözüm!
Yoğun bir tempoda çalıştığı için sürekli evde yalnız kalan eşi Fahriye Evcen'e Burak Özçivit yaptığı jestle eşinin evde yalnızlığının önüne geçti.Magazin - 25.12.2017 08:00
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