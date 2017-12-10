2017’nin bitimine sayılı günler kala Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal (33) ile oyuncu Görkem Sevindik (32) sürpriz bir aşka imza attı. Yanlarına bir kadın arkadaşlarını da alan Yağmur Ünal ve Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanda yemek yedi. Çıkışta etrafı kolaçan eden ve gazetecinin olmadığını düşünen ikili, kadın arkadaşlarıyla birlikte ticari taksiye binerek oradan ayrıldı. Yeniköy’deki bir mekanın önünde taksiden inen yeni aşıklar, flaşlar patlayınca panikledi. Arkadaşlarını taksiyle gönderip hızla mekana giren ikiliden Görkem Sevindik, muhabirlerin “Hayırlı olsun. Ne zamandan beri birliktesiniz?” sözlerine “Yakaladınız zaten, konuşmaya gerek kalmadı” diye cevap verdi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Yağmur Ünal aradığı aşkı Görkem Sevindik'te buldu!
Yağmur Ünal, önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanda Görkem Sevindik'le yemek yedi. İkilinin kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.Magazin - 10.12.2017 09:00
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