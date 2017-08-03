İstanbul’da bu yazın tatil adresi olan Büyükada YadaBeach Club; şehirde kalanlar için harika bir kaçış noktası olmaya tüm hızıyla devam ediyor. Büyükada İskelesi’nden kalkan özel teknesi ile ücretsiz ulaşım sağlayabileceğiniz YadaBeach Club; huzuru, keyfi, lezzeti ve eğlenceyi aynı anda sunuyor.
YadaBeach Club, her Cumartesi eğlenceyi doruklara çıkarmaya tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı bir DJ eşliğinde gerçekleşen partiler, adeta adanın ritmini yükseltiyor. Eğlenceye doyacağınız saatler sunan Yada Beach Club, bu hafta SuperSaturday konsepti ile Ebru Öztürk ve Ecem Aka’yı ağırlayacak. Siz de bu keyifli ritimlerin bir parçası olmak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmalı planlarınızı şimdiden yapmalısınız.
YadaBeach Club, hafta sonlarına özel olarak misafirlerine keyif dolu bir sushi deneyimi de yaşatıyor. Büyükada’nın tek sushi sunan mekanı olan YadaBeach Club, menüsünde yer alan Dünya Mutfağı’nın özel lezzetleriyle de misafirlere harika bir deneyim yaşatıyor.
GİDİŞ: 10:30 – 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 16:00 – 17:00
DÖNÜŞ: 18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 - 00:00
YadaBeach Club ile şehirde yaz eğlencesi!
“Tatile gidemiyoruz!” diye üzülmenize gerek yok. Büyükada’da bulunan YadaBeach Club şehre yakın bir kaçamak yapmak isteyenler için haftanın her günü muhteşem bir yaz keyfi sunmaya tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca eğlenceyi doruklara taşımak isteyenler için ise; her Cumartesi gerçekleşen eğlenceli DJ performanslarla da tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.Eğlence - 03 Ağustos 2017 15:31
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