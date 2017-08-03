YadaBeach Club ile şehirde yaz eğlencesi!

Eğlence - 03 Ağustos 2017 15:31

İstanbul’da bu yazın tatil adresi olan Büyükada YadaBeach Club; şehirde kalanlar için harika bir kaçış noktası olmaya tüm hızıyla devam ediyor. Büyükada İskelesi’nden kalkan özel teknesi ile ücretsiz ulaşım sağlayabileceğiniz; huzuru, keyfi, lezzeti ve eğlenceyi aynı anda sunuyor.Sabah taptaze ürünlerle dolu kahvaltısı, gün boyu devam eden ve akşam saatlerinde hızlanan müziği, denizi, kumsalı ve Yada Gastronomi uzmanlığında sunulan akşam yemeği menüsü ile İstanbul’un en cazip tatil rotalarından biri.YadaBeach Club, her Cumartesi eğlenceyi doruklara çıkarmaya tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı bir DJ eşliğinde gerçekleşen partiler, adeta adanın ritmini yükseltiyor. Eğlenceye doyacağınız saatler sunan Yada Beach Club, bu hafta SuperSaturday konsepti ile Ebru Öztürk ve Ecem Aka’yı ağırlayacak. Siz de bu keyifli ritimlerin bir parçası olmak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmalı planlarınızı şimdiden yapmalısınız.hafta sonlarına özel olarak misafirlerine keyif dolu bir sushi deneyimi de yaşatıyor. Büyükada’nın tek sushi sunan mekanı olan YadaBeach Club, menüsünde yer alan Dünya Mutfağı’nın özel lezzetleriyle de misafirlere harika bir deneyim yaşatıyor.10:30 – 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 16:00 – 17:0018:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00 - 23:00 - 00:00