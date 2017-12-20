Smith’in prodüksiyon şirketi Overbrook Entertainment yapımcılığında çekilecek ‘The Prospect’ adlı film, Michael Jordan’ın 1993 – 1995 yılları arasındaki talihsiz beyzbol kariyerine odaklanacak.
1993’te hayatını kaybeden babasına verdiği bir sözü yerine getirmek isteyen Jordan, basketbola ara vermiş ve Chicago White Sox’ın ikinci lig beyzbol takımı Birmingham Barons’a imza atmıştı. Daha sonra Scottsdale Scorpions takımında da oynayan NBA yıldızı, sözünü yerine getirdiği konusunda tatmin olunca 1995’te basketbol sahalarına geri dönüş yapmıştı.
The Prospect’in oyuncu kadrosu, çekimlerine ne zaman başlanacağı ve gösterim tarihine ilişkin bilgiler 2018’de belli olacak.
Will Smith’ten Michael Jordan filmi: 'The Prospect'
Usta oyuncu Will Smith, NBA tarihinin efsanevi basketbolcularından Michael Jordan’la ilgili biyografik bir filmin yapımcılığını üstlenecek.Sinema - 20.12.2017 18:29
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