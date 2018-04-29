Whatsapp'ın büyük sırrı açığa çıktı!

WhatsApp ile ilgili sonunda merak edilen bilgiler ortaya çıktı.

Teknoloji - 29.04.2018 15:21

Bir süredir veri skandalı nedeniyle tarihinin en zor dönemini yaşayan sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp uygulaması çok konuşulacak bir özelliğe platforma entegre etti.



WhatsApp Beta kullanıcıları, uygulama içinde hangi verilerin tutulduğuna artık ulaşabiliyor.



Peki WhatsApp'ta hangi verilerin kayıtlı olduğunu nasıl görebilirsiniz? İşte adım adım yapmanız gerekenler:



1- İlk olarak WhatsApp Beta kullanıcısı olmanız yani WhatsApp'In Beta programının üyesi olmanız gerekiyor.



2- Beta kaydınızı yaptırdıktan sonra telefonunuza gelecek olan güncelleme ile uygulamayı Beta sürümüne yükseltmelisiniz.



3- Ayarlar alanından Hesap kısmına girerek, karşınıza çıkacak olan ekranda ise 'Request Account Info' (Hesap Bilgisi Talep Et) kısmına tıklamanız gerekiyor.



Bu işlemin arından WhatsApp talebiniz üzerine kayıt altındaki verilerinizi öğrenebilirsiniz.



NTV'ye göre şu anda sadece Android işletim sistemli ile çalışan cihazlarda kullanılabilen bu özelliğin, önümüzdeki günlerde iPhone desteğine de kavuşması bekleniyor.

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