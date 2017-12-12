Whatsapp'a 4 bomba özellik birden geliyor!

WhatsApp, Android versiyonunu kullanan kullanıcıları için şu an test aşamasında olan 4 farklı özellik getiriyor.

Teknoloji - 12.12.2017 19:09
Whatsapp'a 4 bomba özellik birden geliyor!
WhatsApp'ın şu an için test ettiği özelliklerin bir süre sonra kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Bu özelliklerden biri uygulama üzerindeki engellediğiniz kişiler için. Artık engellediğiniz kişilerin üzerine basılı tutarak engeli kaldırabiliyorsunuz. Bir diğer özellik ise iOS’larda bulunan davet linki özelliği. Android versiyonuna gelecek bu özellik ile birlikte istediğiniz kişileri kolayca gruba ekleyebileceksiniz.

Üçüncü özelliğin ismi ise “Raporlamak için salla” olarak belirlenmiş. Bu özellik sayesinde yaşadığınız bir sorunu telefonunuzu sallayarak WhatsApp ile iletişime geçip sorununuzu kolayca bildirebileceksiniz. Son özellik ise uygulamaya Yönetici Ayarları ekleniyor. Bu ayarlar sayesinde gruplarda çok daha fazla özelleştirme yapabileceksiniz. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
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Bağlantılar: Whatsapp, teknoloji

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