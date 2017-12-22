Ve Terim imzayı attı!

Galatasaray ile 1.5 yıllığına anlaşan teknik direktör Fatih Terim, kendisini Sarı-Kırmızılı ekibe bağlayan imzayı attı.

Futbol - 22.12.2017 17:01

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. İmza öncesi arka planda GodFather (Baba) müziği çalması dikkatlerden kaçmadı. İmza töreninde Başkan Dursun Özbek konuşmaya başladı.



Dursun Özbek, Fatih Terim konuşmasına başlamadan önce şu açıklamalarda bulundu, Özbek 'Galatasaray'a ömrünü vermiş ve Galatasaray'la beraber zirveye çıkıp Galatasaray'ı zirveye çıkartan Fatih Terim yuvaya döndü. Hocam dedim, böyle böyle... 'Biliyorum başkan, derhal hazırım' dedi. 'Ücret' dedim, Ben imzamı 1974'te attım. Para konuşmam, burası yuvam' dedi' ifadelerini kullandı.



Sözü alan Fatih Terim, Başkan Dursun Özbek'e şaka yaparak başladı. Terim, 'Başkanım bazen heyecanlanıyor' dedi.





1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Terim, 'Sayın başkanımız çok güzel şekilde izah etti. İki şey konuştuk, birincisi ekonomi ikincisi süre. 20 Ocak'a kadar seçilirsiniz seçilemezsiniz, mayısta tekrar oturmak kaydıyla diye aramızda bir konuşma geçti. Bu çatı altında beni Galatasaraylılarla buluşturdukları için yönetime çok teşekkür ediyorum. Hayatım hakikaten burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor ama ayrılıklardan ziyade bağlılıklar daha ağır basıyor. Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda elimi taşın altına sokmam gerektiğine inandığım için bu çatı altındayım. Galatasaray taraftarıyla birleşince büyük işler yapıyoruz. Yenilerini yapmamız gerektiği aşikar. Telaşlanmamalıyız ama acele de etmeliyiz. Yapacak çok işimiz var. Galatasaray markasının yeni ilkleri yapmasına ihtiyacı var. 2 gün sonra renktaşımız Göztepe ile oynayacağız. İlk antrenmanıma bugün çıktım. Zamanımız var ama çok da fazla değil. Bir an evvel kolları sıvamalıyız. Igor Tudor'a da Galatasaray'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum ve kendisine başarılar diliyorum.' şeklinde konuştu.



Daha sonra Fatih Terim, Bismillahirrahmanirrahim diyerek imzayı attı. (Kaynak: hurriyet.com.tr)

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