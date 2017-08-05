Ve Lima, Beşiktaş'ta

Beşiktaş Sompo Japan basketbol takımı Augusto Lima'yı renklerine kattı!

Basketbol - 05 Ağustos 2017 13:17

Beşiktaş Sompo Japan, Brezilyalı basketbolcu Augusto Lima'yı transfer etti. 2.07 cm boyundaki pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 11 Eylül 1991 doğumlu olan Augusto Lima son olarak Zalgiris Kaunas takımında forma giyiyordu. Lima'nın Beşiktaş'ta nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

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