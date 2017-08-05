Ve Lima, Beşiktaş'ta
Beşiktaş Sompo Japan basketbol takımı Augusto Lima'yı renklerine kattı!Basketbol - 05 Ağustos 2017 13:17
Beşiktaş Sompo Japan, Brezilyalı basketbolcu Augusto Lima'yı transfer etti. 2.07 cm boyundaki pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 11 Eylül 1991 doğumlu olan Augusto Lima son olarak Zalgiris Kaunas takımında forma giyiyordu. Lima'nın Beşiktaş'ta nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Beşiktaş Sompo Japan, Augusto Lima
BASKETBOL HABERLERİ
- Best Balıkesir ligden çekildi
- Ersan İlyasova Euro Basket 2017'de yok
- Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
- Trabzonspor'un rakibi belli oldu!
- Pınar Karşıyaka Jarrod Jones'la anlaştı!
- TOFAŞ’ın kulüp elçisi David Rivers oldu
- Sokak basketbolunun kralı "Hercules"
- Pınar Karşıyaka'da Ponitka gitti
- Bornova Beckerspor'dan 2 imza
- A Milli Takım, hazırlıklara devam etti