Vatanım Sensin'den sürpriz!

TV Dünyası - 25.04.2018 11:37

Erken final yapacağı düşünülen dizinin Haziran ayına uzadığı haberi izleyenlerin yüzünü güldürdü. Taylan Biraderleri'in yönettiği dizininin ve 58. bölümde final yapacağı açıklandı.Diziye iki yeni konuk oyuncu dahil olacak. Kadir Kandemir ve Kayra Şenocak dizinin yeni bölümlerinde yer alacak. "Ateşböceği" dizisinde rol alan ünlü tiyatro oyuncusu Kayra Şenocak "Doktor Suat" karakterini canlandıracak, "Beyaz Gelincik", "Lale Devri" ve "Kocamın Ailesi" gibi popüler dizilerin oyuncusu Kadir Kandemir, "İzzet" karakterine hayat verecek.