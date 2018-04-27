Vakıfbank şampiyon!

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup ederek sezonun şampiyonu oldu. VakıfBank bu durumda 10. şampiyonluğunu ilan etti.

Spor - 27.04.2018 09:51

Bu sezon Türkiye'deki üç kupayı da (KupaVoley, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi) almayı başaran VakıfBank, 5-6 Mayıs tarihlerinde Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri'nde 4. kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.



Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen ve Vakıfbank'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanan serinin beşinci ve son maçının ardından sarı-siyahlılara, düzenlenen törenle kupası verildi.



Seremonide ilk olarak ikinci Eczacıbaşı VitrA'ya madalyaları takdim edildi.



Şampiyon VakıfBank'ın oyuncuları ve teknik heyetine madalyalarını, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) asbaşkanları Ahmet Göksu ile Suat Güler verirken, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Gözde Kırdar aldı. VakıfBank'a şampiyonluk kupasını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.



Vakıfbank, elde edilen şampiyonluğu büyük bir sevinçle kutladı ve şampiyonluk kupasıyla salonda tur atıp, basın mensuplarına poz verdi. Sarı-siyahlı ekip, kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla da sevinçlerini paylaştı.



Öte yandan, bazı voleybolcuların şampiyonluk sevinciyle gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



VAKIFBANK'IN 10 ŞAMPİYONLUĞU



1991-1992, 1992-1993, 1996-1997, 1997-1998, 2003-2004, 2004-2005, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018

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