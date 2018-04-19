VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti. Seride durum 1-1'e geldi.Spor - 19.04.2018 22:33
Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı ikinci maçında Vakıfbank ile Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı VitrA mücadeleden 25-20, 22-25, 24-26, 21-25'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı ve seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü maçı 22 Nisan Pazar günü saat 16.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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Bağlantılar: Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA
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