Unutulmamak için bebek yapmıyor!

Magazin - 04.12.2017 06:00

Oyuncu Burcu Biricik, Temmuz 2016'da reklamcı Emre Yetkin ile evlenmişti. Posta'nın haberine göre çocuk planları yaptıklarını söyleyen Burcu Biricik, "Emre ile anlaştık. İsmin biraz daha sağlamlaştıktan sonra ilk işimiz bebek sahibi olmak. Birkaç yıl ortadan kaybolursam işlerin durmasından korkuyorum. Yolun başında unutulmak istemiyorum. Emre de bu kararıma saygı duyuyor" dedi.