'Rhinestone Cowboy’ şarkısıyla tanınan country müzik efsanesi Glen Campbell, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Campbell, uzun yıllar Alzheimer hastalığıyla mücadele etti.
Çocukluğu Arkansas'ta yoksulluk içinde geçen Campbell, kariyeri süresince 45 milyon albüm sattı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Ünlü şarkıcı Glen Campbell hayatını kaybetti!
Ünlü şarkıcı Glen Campbell, hayatını kaybetti.Yaşam - 09 Ağustos 2017 00:34
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