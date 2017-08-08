Ünlü şarkıcı Glen Campbell hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcı Glen Campbell, hayatını kaybetti.

Yaşam - 09 Ağustos 2017 00:34
Ünlü şarkıcı Glen Campbell hayatını kaybetti!
'Rhinestone Cowboy’ şarkısıyla tanınan country müzik efsanesi Glen Campbell, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Campbell, uzun yıllar Alzheimer hastalığıyla mücadele etti.

Çocukluğu Arkansas'ta yoksulluk içinde geçen Campbell, kariyeri süresince 45 milyon albüm sattı.

Kaynak: hurriyet.com.tr
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