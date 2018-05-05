Ünlü oyuncu baba oldu

Magazin - 05.05.2018 16:54

Son olarak ATV ekranlarında Bahtiyar Ölmez dizisiyle ekranlara gelen Yetkin Dikinciler, kız babası oldu. Dikinciler, eşinin doğum yaptığını ve mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Kızına Lal adını veren Dikinciler güzel haberi Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "5 Mayıs 2018. İçimizden gelen ses... Lâl..."