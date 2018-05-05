Ünlü oyuncu baba oldu

Ünlü oyuncu Yetkin Dikinciler'in mutlu günü... Yetkin Dikinciler, sosyal medya hesabından kızının dünyaya geldiğini sevenleriyle paylaştı.

Magazin - 05.05.2018 16:54
Ünlü oyuncu baba oldu
Son olarak ATV ekranlarında Bahtiyar Ölmez dizisiyle ekranlara gelen Yetkin Dikinciler, kız babası oldu. Dikinciler, eşinin doğum yaptığını ve mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.


Kızına Lal adını veren Dikinciler güzel haberi Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "5 Mayıs 2018. İçimizden gelen ses... Lâl..."
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Bağlantılar: Yetkin Dikinciler

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