Ünlü modelden "çıplak" teşekkür!
Sosyal medya fenomeni olan Demi Rose, takipçi sayısı artınca çıplak fotoğrafıyla takipçilerine teşekkür etti.
Dünya Magazin - 19.12.2017 17:02
Sosyal medya fenomeni olan Demi Rose, instagramın en cesur modellerinden...
Sosyal medyada her yaptığı paylaşımla yürekleri hoplatan Demi Rose, 6 milyon takipçiye ulaşınca hayranlarına teşekkür paylaşımında bulundu.
6 milyon takipçiye ulaşan Rose, "Sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim" diyerek bir çekimde verdiği çıplak pozunu paylaşan Rose hayranlarını mest etti.
Ünlü model bu paylaşımla hayranlarını mest etti.
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