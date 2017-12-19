Ünlü modelden "çıplak" teşekkür!

Dünya Magazin - 19.12.2017 17:02

Sosyal medya fenomeni olan Demi Rose, instagramın en cesur modellerinden...Sosyal medyada her yaptığı paylaşımla yürekleri hoplatan Demi Rose, 6 milyon takipçiye ulaşınca hayranlarına teşekkür paylaşımında bulundu.6 milyon takipçiye ulaşan Rose, "Sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim" diyerek bir çekimde verdiği çıplak pozunu paylaşan Rose hayranlarını mest etti.Ünlü model bu paylaşımla hayranlarını mest etti.