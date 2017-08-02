UNICEF/WHO: Emzirmeye yapılan yatırım yetersiz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), küresel emzirme oranlarını yükseltmek için kurulan Küresel Emzirme Kolektifi ile birlikte yayınladığı rapora göre, her yeni doğan bebek için yapılacak 4.7 dolarlık yatırım 2025 yılında 300 milyar dolarlık bir kazanım sağlayabilir.

Gecce Kadın - 02 Ağustos 2017 17:32

194 ülkeyi değerlendiren Küresel Emzirme Skor Tablosuna göre, altı aydan küçük bebeklerin yalnızca yüzde 40’ı sadece emzirilerek beslenirken, sadece 23 ülkenin sadece emzirme ile besleme oranı yüzde 60’ın üzerinde.



Yapılan araştırmalar emzirmenin hem bebek hem annenin sağlığı açısından faydalı olduğunu ispatlıyor. Özellikle altı aydan küçük bebeklerde emzirmenin önemi, bebek ölümlerinin iki büyük sebebi olan ishal ve zatürreyi engellemesi açısından, çok yüksek. Emziren annelerin ise, kadın ölümlerinin iki büyük sebebi olan, rahim ve meme kanserine yakalanma oranını düşürüyor.



“Anne sütü, bebekler için hayata başlamanın mümkün olan en iyi yolu.” diyen WHO Genel Müdürü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ekledi, “Anne sütü bebeğin ilk aşısı olarak görülebilir, bebeği potansiyel ölümcül hastalıklardan koruyan ve ona gelişimi için ihtiyacı olan gıdayı sağlayan bir besin.”



Küresel Emzirme Skor Tablosu ile birlikte yayınlanan bir analize göre, 2025 yılına kadar küresel emzirme oranında yüzde 50’lik bir artış sağlamak için, her yeni doğan bebek için yapılacak 4.7 dolarlık yatırım yapılması gerekiyor.



Hedefe ulaşılması halinde ise, beş yaş altındaki 520 bin çocuğun hayatını kurtulacak ve önümüzdeki 10 yılı içinde artan üretkenlik ve düşen sağlık giderleri 300 milyar dolarlık bir kazanım sağlanabilecek.



UNICEF Yetkili Direktörü Anthony Lake, “Emzirme bir ülkenin çocuk ve yetişkin sağlığı ile ekonomik ve sosyal bir refah için yapılabilecek en etkili ve en ucuz yatırımlardan biri.” dedi.



Araştırma, dünyanın gelişmekte olan ülkelerinden beş tanesinin, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Nijerya, emzirmeye gereken önemi vermediği ve bu durumun tahmini olarak yılda 236 bin bebek ve çocuğun ölümü ile 119 milyar dolarlık ekonomik zarara sebebiyet verdiğini gösteriyor.



Küresel Emzirme Kolektifi ülkeleri;



İlk iki yaş için emzirme oranlarını yükseltme amacıyla yatırım yapmaya,



Anne sütü muadili ürünlerde Uluslararası Pazarlama Kurallarını uygulamaya ve bu uygulamaları kar amacı gütmeyen kurumlara uygulatarak denetlemeyi sağlamaya,



Süt izni ve işyerinde emzirme konularında yasaları yürürlüğe koymaya,



Sağlıklı emzirme için 10 adım eğitimi uygulamaya,



Emzirme konusunda danışmanlık hizmeti vermeye,



Hasta ve zayıf bebekler için anne sütü temin etmeye,



Sağlık kurumları ve toplum arasındaki bağı güçlendirerek emzirmeye teşvik etme çalışmaları yapmaya davet ediyor.



Emzirme, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin büyük bir bölümü için kritik önem taşıyor. Anne sütünün, yüksek besin değeri, çocuk ölümlerini azaltma, bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı bağışıklığı arttırması ve zihinsel gelişime katkısı ile birlikte yoksulluk ile mücadele konusunda da oldukça faydalı olduğu raporda belirtiliyor.



KAYNAK: DHA

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