Ümit Erdim kilo eleştirilerine isyan etti!

Eski kilolu halleriyle bilinen Ümit Erdim, mide küçültme ameliyatı olmuştu. Ünlü oyuncu ameliyatın ardından 73 kilo vererek 69 kiloya düştü. Bunun üzerinde sevilen oyuncunun hayranlarından 'çok zayıfladın, kilo al' gibi yorumlar gelmeye başladı. Erdim, o yorumlara Killa Hakan taklidi yaptığı bir video ile cevap verdi. İşte o sözler...“Ben 1 sene önce tüp mide ameliyatı oldum. Bu ameliyatı da profesör yaptı. Beni iyi dinle. Beni işi bilen insan, iyi bir ortamda ameliyat etti. Sağda, solda konuşuluyor. ‘Ümit ağabey yüzün çöktü, hastalıklı gibi oldun. Çok zayıfladın…’ Lan zımbo! Ameliyatın ilk senesinde hep böyle oluyor. Bunu doktorlar söyledi oğlum. Aklına senin anan baban sokmadı mı? Bak güzel insanlara selam olsun. Onlara hiçbir şey söylemiyorum. Bazı kardeşlerim ‘Ümit ağabey sen nasıl kendini iyi hissedersen öyle olsun’ diyor ama o kalbi kirli olanlar varya… Onlar… Bak oğlum, tararım lan seni çift silahla! Sen hiç tüp mide ameliyatlının yumruğunu yedin mi? Yüzüm çöktüyse çöktü lan, sana ne zımbo! Yüz benim, vücut benim anladın mı? Kalbi güzel insanlara selam olsun.”