Uğur Akkuş'u eşi Gonca Akkuş terk etti!

Magazin - 06 Ağustos 2017 12:00

Ebru Şallı ile Bodrum’da teknede el ele yakalanan Uğur Akkuş’u eşi Gonca Derin Akkuş terk etti. Eşinin barışma isteğiyle her gün kapıya dayanmasından bıkan Gonca Hanım, iki çocuğunu alıp Çeşme’deki baba evine yerleşti. İşadamı Uğur Akkuş 16 Temmuz’da Ebru Şallı ile el ele, dudak dudağa tatil yaparken Bodrum’da objektiflere yakalanmıştı. Eşi Gonca Derin Akkuş, “Kocamdan iki kez dayak yedim. Burnumu ve kolumu kırdı. Boşanma davası açtım. Bir daha yapmayacağım diye yalvarıp yakarıp davayı geri çektirdi. Bu ilişki kesinlikle bitti” demişti. Ebru Şallı'ya 'ikinci kadın' davası açma kararı alan Gonca Derin Akkuş, karnındaki 9 haftalık bebeğini de aldırdığını söylemişti. Eşinin barışma istekleriyle her gün kapıya dayanmasından bıkan Gonca Hanım, geçen hafta iki çocuğunu alıp ailesinin Çeşme’deki evine yerleşti.HARUN TAN ÇILDIRMIŞTI!Ebru Şallı'nın eski kocası Harun Tan ''Özel hayatına karışamam, istediğini yaşa. Ama 2 çocuk annesi olduğunu unutma'' demişti. Eşi İbrahim Kutluay tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra, evliliğini bitirme yoluna giren Demet Şener de bir takipçisinin Ebru Şallı'nın yaşadığı aşkı sorması üzerine yakın arkadaşına destek olmamıştı. Ebru Şallı ve 10 yıldır Gonca Derin Akkuş ile evli olan Uğur Akkuş'un birlikteliğine onay vermeyen Demet Şener, şu açıklamayı yapmıştı: Başkasının hayatıyla benim duruşumum ne alakası var. İnsanların hayatlarını yargılamak bana göre değil. Benim dik duruşum, benim yaşadığım olaya karşı. Ayrıca duruşumun sadece aldatmaya değil, bunun yapılış şekline… Tabii evli insanların başkalarıyla ilişkiye girmeleri doğru değil. Boşansın ne isterse yapsın.Daha önce 2 kez evlenip boşanan Ebru Şallı popçu Sinan Akçıl ile 2 yıl süren bir aşk yaşamıştı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte oldu. Adı futbolcu Arda Turan ile dedikoduya karıştırdı. Ebru Şallı'nın yakın çevresine “Evli olduğunu biliyordum. Ama Uğur bana ‘Aramızda hiçbir şey yok, ilişkimiz çoktan bitti’ dedi. Ona inanıyorum.” söylediği iddia edilmişti.Kaynak: Pazar Postası