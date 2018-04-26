Tuvana Türkay'a aşk acısı kilo aldırdı!

Magazin - 27.04.2018 07:00

Alper Potuk'tan ilk açıklama geldi!

Tuvana Türkay tüm hediyeleri geri gönderdi!

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile uzun süredir birlikte olan Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararını açıklamıştı. Alper Potuk'un Türkay'ı aldattığına ve Türkay'ın Alper Potuk'u terkettiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Alper Potuk, ilişkisi ile ilgili çıkan haberlerle ilgili ilk defa sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.İddiaları yalanlayan Potuk, bu haberleri çıkartanlarla hukuki yönden ilgileneceğini belirtmişti. Tuvana Türkay ise biten ilişkisinin ardından sessizliğini korumuştu. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda muhabirlerin kadrajına takılan güzel oyuncu biten ilişkisiyle ilgili gelen soruya "“Bu konu kapandı. Konuşmama kararı aldım” dedi. Ünlü oyuncunun fazla kiloları gözlerden kaçmadı.