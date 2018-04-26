Tuvana Türkay'a aşk acısı kilo aldırdı!

Geçtiğimiz günlerde Tuvana Türkay ve Alper Potuk uzun süredir süren ilişkilerini noktalamışlardı. Alper Potuk'un Türkay'ı aldattığı yönünde iddialar ortaya atılmış, Potuk ilk defa çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulunmuştu. Tuvana Türkay ise konuyla ilgili yorumlardan kaçınmaya devam etmişti. Türkay, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Magazin - 27.04.2018 07:00
Tuvana Türkay'a aşk acısı kilo aldırdı!
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile uzun süredir birlikte olan Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararını açıklamıştı. Alper Potuk'un Türkay'ı aldattığına ve Türkay'ın Alper Potuk'u terkettiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Alper Potuk, ilişkisi ile ilgili çıkan haberlerle ilgili ilk defa sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Alper Potuk'tan ilk açıklama geldi!

Alper Potuk'tan ilk açıklama geldi!



İddiaları yalanlayan Potuk, bu haberleri çıkartanlarla hukuki yönden ilgileneceğini belirtmişti. Tuvana Türkay ise biten ilişkisinin ardından sessizliğini korumuştu. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda muhabirlerin kadrajına takılan güzel oyuncu biten ilişkisiyle ilgili gelen soruya "“Bu konu kapandı. Konuşmama kararı aldım” dedi. Ünlü oyuncunun fazla kiloları gözlerden kaçmadı.

Tuvana Türkay tüm hediyeleri geri gönderdi!

Tuvana Türkay tüm hediyeleri geri gönderdi!



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